Bernini re della dama | Evitare il panico e stare concentrati fino all’ultima mossa

(Di lunedì 29 luglio 2024) Era il 2010 quando Matteoè sbarcato per la prima volta al Circolo damistico livornese. Da lì un decollo verticale verso l’olimpo di questo sportmente che è un mix perfetto di filosofia, concentrazione e strategie. A fine giugno scorso si è confermato campione del mondo diinglese, battendo il forte sfidante sudafricano, Melikaya Nonyukela, in Mississippi. L’incontro svoltosi a Petal, specialità GAYP – Go as you please – ha consentito adi bissare il successo del 2022, quando sconfisse un altro sudafricano, Lubabalo Kondlo, conquistando il titolo iridato. Una carriera sfolgorante la sua, con la passione che è sbocciata in digitale.