App utili da usare durante viaggi e vacanze al mare

(Di lunedì 29 luglio 2024) Grazie allo smartphoneare oggi è molto più facile rispetto qualche anno fa ed è possibile portare con sé ogni tipo di informazione utile sul paese in cui si sta andando: mappe, dizionari di lingua, itinerari turistici, catalogo dei posti interessanti, dei ristoranti, dei bar, degli alberghi. Volendo tenere lo smartphone pronto a soddisfare le necessità tipiche di una vacanza, sia essa al, in montagna o come turisti, possiamo installare alcune specifiche applicazioni, disponibili gratuitamente per Android e iPhone. LEGGI ANCHE -> Salvare i biglietti dei treni o degli aerei sul telefono 1) Appquando si parte Per iniziare vediamo subito le app necessarie per organizzare ilo vero e proprio, qualsiasi sia il mezzo di trasporto (aereo, bus, treno o auto).