Regina Camilla cede al floreale il look perfetto per un evento estivo

(Di domenica 28 luglio 2024) Lad’Inghilterra ha partecipato, di recente, a un impegno sportivo condavvero chic. La consorte del sovrano, infatti, ha presenziato al Royal Ascot sabato 27 luglio 2024 con un outfitper essere eleganti, anche nel caldoParker Bowles, infatti, ha scelto per l’occasione un abito leggero con fondo bianco e stampanei toni dell’azzurro. Non sono mancati gli accessori a completare l’outfit impeccabile della, il vestitoCome da tradizione, ad agosto, Re Carlo III trascorrerà del tempo, lontano dagli impegni ufficiali, al Castello di Balmoral, insieme a tutta la sua famiglia. L’amata residenza scozzese, infatti, è anche la location perfetta per le vacanze dei reali inglesi, che da decenni la scelgono per vivere dei momenti indimenticabili nel mese di agosto.