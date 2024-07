Musetti-Monfils oggi in tv tennis maschile Olimpiadi Parigi 2024 | canale e orario

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 28 luglio 2024) Lorenzoaffronterà Gaelal primo turno del torneo disingolarealledi. Si tratta certamente di un match interessante per gli appassionati di, tra due artisti della racchetta: entrambi iti fanno dell’estro un pregio, possedendo un bagaglio tecnico notevole e amando divertire il pubblico. L’italianoè reduce dalla finale all’Atp 250 di Umago, ragion per cui è probabile che risenta della fatica; il francese, invece, giocherà di fronte alla sua gente e vorrà regalarsi una grande prestazione ai Giochi. Un sogno a cinque cerchi per entrambi gli atleti, pronti a darsi battaglia. In caso di passaggio del turno, il carrarino affronterebbe uno tra l’argentino Mariano Navone e il portoghese Nuno Borges nel secondo incontrono.