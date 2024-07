LIVE Judo Olimpiadi Parigi in DIRETTA | eliminato Piras adesso Giuffrida in pedana per gli ottavi di finale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.02 Non riesce a piazzare l’attacco vincente l’azzurra, che però appare sempre più convincente nella sua azione. 12.01 Un minuto al termine, ancora 0-0 il punteggio dell’incontro. 12.00 Sempread attaccare, mentre Delgado si limita a difendersi. Metà del tempo a disposizione se n’è andato. 11.58 Partenza propositiva per l’azzurra che prova subito a mettere pressione sull’avversaria. 11.57 Inizia la sfida di Odette! 11.55 Finisce l’incontro tra Gefen Primo e Binta Ndiaye, con la vittoria dell’israeliana per 1-0. Ciò significa che Odettescenderà ora insul tatami 2 contro Angelica Delgado. 11.54 Doppio waza-ari per Abe che si qualifica in un batter d’occhio per i quarti nei -66 kg maschili. 11.53 Inizia la sfida tra Hifumi Abe e il magiaro Bence Pongracz. 11.