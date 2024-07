LIVE Italia-Repubblica Dominicana 2-1 Olimpiadi Parigi volley in DIRETTA | 25-21 grande reazione azzurra nel terzo parziale!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12-8 Sylla non trova le mani del muro. 12-7 Errore in battuta di Arias. 11-7 Gonzalez Lopez riporta le dominicane a -4. 11-6 Parallela di Betania De La Cruz. 11-5 Pallonetto millimetrico di Sylla. 10-5 Ace di Pena, adesso bisogna cambiare subito palla. 10-4 Muro di Arias su Sylla. 10-3 ACEEEEE DI GIOVANNINI! Voliamo a +7! 9-3 Sassata di Sylla da posto quattro, adesso giochiamo alla. 8-3 Errore in attacco anche di Arias. 7-3 In rete il servizio di Gonzalez Lopez. 6-3 Pipe imprendibile di Brayelin Martinez. 6-2 ACEEEEE DI EGONU! 5-2 Completamente fuori misura l’attacco di Pena. 4-2 DIAGONALE CLAMOROSAAAA DI EGONU! 3-2 Pena si sblocca da posto quattro. 3-1 Difesa di Orro e contrattacco di Egonu, bene così! 2-1 Pena attaccamente in rete. 1-1 Pallonetto millimetrico di Egonu. 0-1 Si riparte con un muro su Giovannini.