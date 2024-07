CdS – Azmoun ufficiale dopo la Roma riparte dallo Shabab Al-Ahli | il comunicato

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 28 luglio 2024) 2024-07-28 19:30:53 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta il Corriere dello Sport: Sardarvola negli Emirati Arabi Uniti.il prestito alla, il Bayer Leverkusen ha ceduto nuovamente l’attaccante iraniano che vestirà la maglia delloAl-Club.da Paulo Sousa: giocherà negli Emirati Arabi Uniti Terminata l’esperienza nella Capitale,aveva fatto ritorno alla casa base, ma solo per un passaggio temporaneo. Il feeling con Xabi Alonso non è esploso, e il suo futuro sarà lontano dalla Germania. L’attaccante aveva chiuso la scorsa stagione con tre gol e quattro assist in 29 presenze tra Serie A ed Europa League. Allosarà allenato da una vecchia conoscenza del calcio italiano, ovvero Paulo Sousa, diventato l’allenatore del club emiratino da inizio luglio.