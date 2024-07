Un vignaiolo siciliano sta rilanciando la viticoltura sul vulcano di Stromboli

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di sabato 27 luglio 2024) Dellovediamo “solo” i 920 metri che si ergono al di sopra del livello del mare, ma la sua base si trova a una profondità di circa duemila metri in fondo agli abissi marini. Un lembo di terra nell’arcipelago delle Lipari e unattivo in passato. «Nell'Ottocento era l’isola più vitata dopo Salina», dice il viticoltore Antonino Caravaglio. Dalla sua isola, lo sguardo si muove a, per portare avanti progetto Vigne di Mare. Una nuova azienda con l’obiettivo di coltivare viti di Malvasia sul suolo vulcanico. L'azienda di Salina Il comune denominatore della sua produzione è il vitigno Malvasia di Lipari. Punto di partenza, ma anche protagonista della produzione, su cui Caravaglio ha scommesso e ha lavorato per raccontare il territorio.