Pericoloso per Meghan tornare a Londra | Harry vuota il sacco Tutta la verità

(Di venerdì 26 luglio 2024) Non parlava da tempo. Forse per la paura che le sue parole venissero distorte o interpretate a piacere. Ma, dopo aver vinto in tribunale contro il Mirror (il tabloid colpevole di aver hackerato il telefono del duca per ottenere informazioni top secret),ha rilasciato un'intervista e ha concesso dichiarazioni senza tanti filtri. Per"è ancora tropponel Regno Unito". Parola del marito, che parlando con Tabloids On Trial della ITV ha detto che teme che la duchessa del Sussex possa essere presa di mira se torna in patria. "C'è troppa attenzione su di me e su mia moglie. Mi hanno spinto troppo oltre", ha confessato il duca. Parlando dell'attenzione che attira la coppia reale e delle battaglie legali intraprese,ha detto che "è ancoranel Regno Unito.