Mademoiselle a che ora stacchi? Giuliano Amato fa una battuta alla giornalista di SkyTG24 e cala il gelo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2024) Ha fatto il giro del mondo. E non per un suo intervento politico. Ma per un fuori programma totalmente inaspettato. Ha fatto clamore, infatti, il fuori onda che ha visto coinvolto, ex Presidente del Consiglio italiano, nel corso della trasmissione mattutina diStart. “Allora,, quando?”, ha detto, oggi 86enne, rivolgendosi, convinto che fosse partita la pubblicità. Decisamente più in imbarazzo, invece, la conduttrice, Giovanna Pancheri, che però non manca di far presente all’ex senatore di essere ancora in onda. Ma, poi, risponde: “Comunque, venerdì”. Una vicenda che ha fatto metaforicamente esplodere il Web, tra chi ne ha approfittato per scherzare, sfruttando la solita ironia dei social e chi, invece, si è detto disgustato dvicenda.