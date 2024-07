Militare americano scomparso nel nulla alla base di Aviano | ritrovata la sua auto

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 25 luglio 2024) Unda giorni: si tratta di Joseph Charles Miele, ha 32 anni, e lunedì 22 luglio non ha fatto rientrodi. A segnalare la scomparsa del sergente, che è domiciliato a San Quirico (Pordenone), è stato il Comando dell’AirForce Usa didopo che l’uomo non si è presentato al lavoro e risultava irreperibile anche al telefono.Leggi anche: Michael Frison sparito neldal 13 luglio: proseguono in Gallura le ricerche del ragazzo Nella serata di mercoledì 24 luglio è stata trovata ad Andreis l’vettura del, una Opel Astra grigia: Joseph Charles Miele aveva parcheggiato l’in località Sott’Anzas e, a quanto ricostruito, si era poi allontanato portando con sé il cane. Gli investigatori non escludono che possa essersi avventurato con l’animale lungo i sentieri della Valcellina.