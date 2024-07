Mi candido a presidente il primo video di Harris è un attacco a Trump

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 25 luglio 2024) Kamalaringrazia Beyoncé, che le ha concesso l'uso della sua canzone Freedom, e lancia ildella sua campagna elettorale per la Casa Bianca. Lo spot è stato pubblicato sui profili social della vice. La prima mossa, neanche a dirlo, è l'al suo sfidante Donald. Intitolato 'We Choose Freedom', ilsottolinea il messaggio centrale della campagna: libertà sui diritti all'aborto, libertà dalla violenza delle armi e libertà "non solo di tirare avanti, ma di andare avanti". La colonna sonora è 'Freedom' di Beyoncé. "Ìm Kamala, and I'm running for President of the United States" è il testo che accompagna ilche chiede agli elettori di scegliere tra il "caos" dell'America die l'offerta di Harrris. Dice "mi" anche se manca la benedizione della convention democratica.