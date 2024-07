Gold Line Italia alla nota fiera di Padova

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 25 luglio 2024)disi è tenuto il quarto "World Architectour Africa", incontro tra buyer, designer e architetti di Algeria, Angola, Camerun, Costa d’Avorio, Egitto, Etiopia, Ghana, Kenya, Libia, Marocco, Mozambico, Nigeria, Ruanda, Sudafrica e Tunisia che hanno incontrato una 40ina di impresene delle eccellenze dell’arredo-design. Tra loro Loredana Sandonà, owner vicentina disrl di Castelfidardo,prima partecipazione ama da più di 20 anni esportatrice di statue argentate o dorate nei paesi arabi, grazie a unadi Dubai da cui ha avuto inizio tutto. "Da un anno abbiamo clienti libici, in primis il generale Haftar per il quale abbiamo realizzato articoli personalizzati come cavalli, spade e altri soprammobili sulla base di disegni e foto che ci inviano. Ora vogliamo provare a entrare nel mercato africano – racconta –.