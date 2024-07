La storia di Claudio il pendolare 24enne che studia a Catania e lavora a Milano | Aereo alle 5 alle 9 gli esami

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 24 luglio 2024)Carastro, 24 anni, originario di Paternò, in Sicilia, ha intrapreso un percorso universitario piuttosto arduo, che lo ha portato a laurearsi in Economia Aziendale all’Università di, mentreva in uno studio di commercialisti a. Unche va ben oltre le consuete esperienze degli studenti fuori sede, e che lui stesso definisce un’esperienza di «pendolarismo estremo».si è laureato, ma per anni ha dovuto percorrere 1.400 chilometri traperre al Sud ere al Nord. Ogni volta che doveva sostenere un esame, partiva all’alba da, volava fino a, e poi tornava ain tarda serata. A raccogliere la suaè Skuola.net, dove lo stessoriferisce come la sua organizzazione fosse pianificata meticolosamente. Il motivo principale per cui doveva scendere erano gli