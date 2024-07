Il Cavalluccio cambia look Ecco le nuove maglie Erreà

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 24 luglio 2024) "Non è una semplice maglia, è il colore della nostra passione. E’ la nostra Romagna". Ilsceglie ancora la strada del video emozionale per presentare le divise da gioco della stagione 2024-25, firmatee griffate dagli sponsor E.Co, Energia Corrente, che campeggerà sul fronte e ‘ 1 attimo in forma’ che invece mette il logo sulla manica. A parlare, mentre scorrono le immagini in rigoroso bianco e nero è la voce di Secondo Baldini, recitata in un tono magari inconsueto per uno spot promozionale, ma radicatissimo da queste parti: l’accento romagnolo non si sente, si respira. E in effetti è proprio di questo che si parla, della voglia di rendere protagonista il popolo bianconero in occasione del principale oggetto del merchandising, la divisa da gioco vestita certamente da chi va in campo, ma anche e forse soprattutto da chi ci sta intorno.