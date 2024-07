Il Cagliari su Gaetano è sfida con De Laurentiis | offerta troppo bassa Ecco quanto vuole il patron azzurro

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Ildeve alzare l’asticella per assicurarsi il ritorno del centrocampista del Napoli, Gianluca. NOTIZIE MERCATO NAPOLI. Gianluca, ex giocatore dele reduce da una stagione in prestito che lo ha visto emergere come uno dei migliori nel campionato italiano, è ora oggetto di desiderio per il club isolano che sognerebbe un ambito ritorno del giocatore. Ma il presidente del Napoli Aurelio Desembra determinato a far valere il suo peso nelle trattative. Secondoriportato da fonti vicine al club partenopeo, Deavrebbe fissato un prezzo di partenza di circa quindici milioni di euro per il trasferimento di, quasi il doppio dell’iniziale avanzata dal presidente del, Tommaso Giulini.