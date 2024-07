Come funziona la break dance alle Olimpiadi di Parigi 2024 | regolamento e chi saranno i favoriti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Venerdì 9 e sabato 10 agosto lafarà il proprio esordio olimpico: prima giornata riservataB-Girls, seconda ai B-Boys. Antilai Sandrini, in arte B-Girl Anti, ha centrato la qualificazione per iling azzurro ai Giochi di: si tratta di un evento storico, anche perché la disciplina non è stata inserita nel programma di Los Angeles 2028., OQS Budapest: B-Girl Anti va ai quarti e si qualificaNel comparto femminile, dopo la battle delle prequalificazioni, la competizione continuerà con le battle del Gruppo B, per garantire tempo di recupero sufficiente alla vincitrice delle prequalificazioni, che sarà inserita nel Gruppo A. Nel round robin ogni B-Girl affronterà tutte le altre presenti nel medesimo girone in battle su 2 round.