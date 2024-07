Un volo di 200 metri Bus sbanda e precipita nel burrone morti 8 famosi musicisti | almeno 12 feriti

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 23 luglio 2024) Una tragedia senza precedenti ha colpito il mondo della musica. Lunedì 22 luglio, un autobus che trasportava l’orchestra Antologia del Folklore è uscito di stradando per 200in unnella provincia andina di Tarma, nel dipartimento di Junín. Il bilancio è di 8, tuttidella celebre orchestra folcloristica. >> Incidente choc, camion centra il bus turistico ed è una strage. Decine diSecondo le prime ricostruzioni, il bus stava trasferendo 20 membri dell’orchestra da Oxapampa a Lima quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo finendo fuori strada in una zona impervia e scoscesa. Il veicolo, dopo averto, èto per circa 200in un, schiantandosi violentemente al suolo. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi, ma per 8 deinon c’è stato nulla da fare.