Truffa alle Assicurazioni | Coinvolti Avvocati Medici e Infermieri

(Di martedì 23 luglio 2024) Chieti - Un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Chieti ha rivelato una vasta rete di truffe assicurative che coinvolge. In totale, sono 76 gli indagati, con 14 provvedimenti cautelari eseguiti da polizia e guardia di finanza. Le misure includono arresti domiciliari, divieti di esercitare la professione e obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria. Il Sistema diL'inchiesta ha portato alla luce un sistema ben organizzato di falsi incidenti stradali creato per ottenere risarcimenti assicurativi per lesioni inesistenti. Le compagnie assicurative hanno pagato complessivamente circa 1,5 milioni di euro in risarcimenti fraudolenti. Gli indagati simulavano incidenti mai avvenuti o manipolavano le circostanze degli eventi per ottenere ingenti somme di denaro.