Kamala contro Trump il primo sondaggio dopo il ritiro di Biden | cifre clamorose cambia tutto?

(Di martedì 23 luglio 2024)il passo indietro di Joe, che rinuncia alla corsa al bis alla Casa Bianca, sembra essere scoccata l'ora diHarris, la vicepresidente designata proprio daa raccoglierne l'eredità in corsa. La nomina alla corsa alla presidenza, però, deve ancora essere confermata con i crismi dell'ufficialità. Donald, lo sfidante repubblicano - che ha già iniziato a picchiare durissimo- ha accolto l'ipotesi della sfida con la Harris in modo sferzante: "Sarà ancora più semplice da sconfiggere rispetto a Joe". Eppure, ora, piove unsulle intenzioni di voto nel caso in cui fossea contendere la presidenza degli Stati Uniti a. E iloffresorprendenti, per certi versi impronosticabili.Harris risulta infatti davanti a Donald, 44%il 42% del tycoon.