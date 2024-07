Atletica Leggera Un’altra vittoria per Federico Vitali al Meeting Città di Porto San Giorgio

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di lunedì 22 luglio 2024) Il giovane atleta di Cingoli ha vinto la gara degli 800 metri migliorando il suo tempo personale con 1’49”.85, vincendo anche il premio per il miglior risultato tecnico delCINGOLI, 22 luglio 2024 – Continua lo splendido momento di forma del cingolanodell’Avis Macerata. Il classe 2003, infatti, ieri domenica 21 luglio ha vinto la gara degli 800 metri aldiSan“Memorial Angelo Pasquale Del Moro”., tra l’altro, ha fissato il suo nuovo primato personale di 1’49”.85, scendendo, dunque, sotto il muro dell’1”50”. Per questo si è aggiudicato anche il premio per il miglior risultato tecnico delorganizzato dall’Sangiorgese. Per, dunque, la gara di ieri è stata un’ottimo viatico in vista dei Campionati Italiani Individuali Junior e Promesse di venerdì prossimo 26 luglio.