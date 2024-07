Ragazzo cade dalla scogliera Momenti di paura alle Cinque Terre

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 21 luglio 2024) Voleva raggiungere la strada passando direttamentespiaggetta libera “Tragagià“ in località Corone di Monterosso, in questo periodo meta di tanti turisti. Ma è stata una disattenzione pericolosa che poteva costare davvero cara. Un giovane bagnante di Bergamo, classe 1998, è finito all’ospedale dopo aver perso l’appiglio nellaprecipitando da una altezza di almeno 5 metri per poi terminare il volo in mare, in un punto dove l’acqua è poco più di un palmo. La botta dunque è stata violentissima che ha provocato una profonda ferita alla testa e altre contusioni. La scena è stata vista da altri bagnanti che sono prontamente intervenuti mentre altri si sono adoperati per attivare la macchina dei soccorsi.