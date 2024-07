Lungofiume da rigenerare Venti studenti al lavoro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 21 luglio 2024) Dall’Italia alla Malesia, passando per l’India e la Cina:provenienti da diverse parti del mondo alfianco a fianco per sviluppare idee e progetti sul parco; in particolare l’area compresa tra il ponte di viale Dante e quello della Tosa. Si è svolta nelle scorse settimane, nella sede imolese dell’università di Bologna, la scuola estiva internazionale ‘Progettazione e rigenerazione sostenibile’ diretta dai docenti Patrizia Tassinari e Daniele Torreggiani. L’iniziativa fa parte di un accordo firmato dall’Alma Mater con un ateneo della Malesia per "sviluppare iniziative di formazione congiunte sui temi delle soluzioni basate sulla natura e delle città intelligenti e sostenibili, in ottica di adattamento al cambiamento climatico e benessere delle persone attraverso la rigenerazione dello spazio pubblico".