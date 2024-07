L’azienda? È multietnica Umbria è boom di immigrati assunti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 21 luglio 2024) Perugia, 21 luglio 2024 –di assunzioni di lavoratoriin: nel 2018 le imprese della regione programmarono infatti ingressi di personale immigrato per il 13% circa delle assunzioni totali, mentre tale percentuale nel 2023 è salita al 19,9%, leggermente superiore al 19,2% della media nazionale e sopra il 18,4% del Centro. E nel 2024 addirittura inla percentuale va ben oltre il 20%, attestandosi in quattro mesi su sette (febbraio, marzo, aprile e giugno) al 22%, in due al 20% (maggio e luglio) e in un mese al 19% (gennaio). E’ il quadro che emerge dall’indagine del Sistema Informativo Excelsior, curato da Unioncamere e Anpal (Agenzia nazionale politiche attive del lavoro), dal titolo "Lavoratori– I fabbisogni professionali e formativi". In pratica, le imprese umbre ormai avviano al lavoro oltre una persona immigrata ogni cinque assunzioni.