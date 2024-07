Cronista aggredito due identificati

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 21 luglio 2024) 17.35 La Polizia torinese, a quando si apprende, avrebbe identificato i due presunti autori dell'aggressione al giornalista de La Stampa, Andrea Joly, davanti al circolo Asso di Bastoni. Un gruppo di militanti di Casapound lo avrebbementre filmava col telefonino i festeggiamenti per l'anniversario del circolo.Il circolo invece ribatte:"Faceva foto e video gli è stato chiesto chi fosse. Non si è identificato come giornalista ma, anzi, ha spintonato dei ragazzi creando un battibecco".La Digos di Torino indaga.a