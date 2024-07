Caserta locale isolato per Ztl | Tar sospende il dispositivo traffico

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 21 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl presidente della settima sezione del Tar della Campania ha sospeso la Ztl nelle storiche frazioni collinari di, ovvero alla Vaccheria e a San Leucio, accogliendo il ricorso d’urgenza presentato dai titolari di unche era rimasto “” a causa della zona alimitato disposta dal Comune. Una vicenda venuta a galla non appena era entrata in funzione la Ztl nei due quartieri borbonici, in corrispondenza della quale il Comune non aveva previsto parcheggi per permettere alle persone di raggiungere facilmente i locali della Vaccheria; tra questi c’era il“Malto Reale”, rimastoe con i parcheggi più vicini posti a 1,5 km. Così tanti clienti hanno deciso di non raggiungere il, danneggiandolo. La società proprietaria, Terra Felix, ha così presentato ricorso tramite i legali Luigi e Antonio Ricciardelli.