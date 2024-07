Calciomercato Milan Jan-Carlo Simic sarà un nuovo giocatore dell’Anderlecht Quanto incassa Cardinale?

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di domenica 21 luglio 2024), il giovane rossonero Jan-un: eccoincasserà Gerry Cardinale La storia tra Jan-e ilè giunta al capolinea e il centralepresto un. La dirigenza del club di via Aldo Rossi ci ha provato finno all’ultimo a rinnovare il contratto del difensore classe 2005. La volontà del 19enne serbo di giocare subito in prima squadra e ottenere un ruolo centrale nel progetto, però, ha prevalso, portando i rossoneri a dover per forza decidere di cedere l’ex Stoccarda. Ilincasserà solamente 3 milioni di euro dalla vendita del difensore. Sì, perché il contratto del classe 2005 scadrà il prossimo anno e il rischio era quello di perderlo a parametro zero. Ecco che allora, in via Aldo Rossi, Moncada e Furlani si sono “accontentati” di questa cifra.