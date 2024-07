LIVE Superbike GP Repubblica Ceca 2024 in DIRETTA | Razgatlioglu scappa Petrucci scatenato

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 20 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGiro 11/22 Andrea Iannone supera Bulega che va un attimo Lungo, adesso è quarto. Non una buona notizia in chiave Mondiale. Ma Danilopotrebbe essere l’MVP di oggi (Toprak a parte) WAIT!!! Now @petrux9 IS SECOND #CzechWorldSBK pic.twitter.com/kaNFXUitc3 — WorldSBK (@WorldSBK) July 20,nbsp; Giro 10/22 Mamma mia! Il pilota infila anche Bulega e si porta al secondo posto! Occhio anche a Gardner che si avvicina alle Ducati. Qui il sorpasso su Bulega This time @petrux9 succeeds, he overtakes @andreaiannone29 and moves into P3 #CzechWorldSBK pic.twitter.com/3eBbzHwkdX — WorldSBK (@WorldSBK) July 20,Giro 9/22 Eccoloche infila Iannone e si mette al passo di Bulega. Intanto Ragatlioglu non si ferma e corre con un vantaggio di +4.50.