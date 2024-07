Golf Shane Lowry prende la testa dell’Open Championship Manassero e Migliozzi passano il taglio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 19 luglio 2024) Royal Troon mostra i denti. Condizioni estreme nel secondo giro del The Open, con vento forte costante alternato a raffiche che hanno reso il percorso scozzese un banco di prova davvero tosto per quasi tutti i giocatori. Fortunati coloro che sono usciti la mattina presto, perché soprattutto nella fase centrale le difficoltà erano altissime. Inal torneo si porta(-7), specialista di questi campi e che oggi ha messo in mostra tutto il repertorio necessario per domare al meglio le avversità. Basta un dato per certificare la difficoltà del percorso: solo dieci giocatori chiudono sotto par al giro di boa del torneo. E il -7 diè sicuramente un grande preambolo per il weekend, con l’irlandese che per forza di cose diventa il favorito.