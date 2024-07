Colpo della banda del buco oltre 100 mila euro in contanti

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 19 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutodelin provincia di Napoli. I carabinieristazione di Grumo Nevano e quellisezione operativa di Caivano sono intervenuti in via Santolo Cirillo, presso la Bper Banca. Approfittandochiusura al pubblico durante la pausa pranzo, i banditi sono entrati nell'istituto da un foro praticato nel muro. Hanno rinchiuso i dipendenti per due ore circa in una stanza e portato viacentoin. Sono poi fuggiti dallo stesso. Non ci sono feriti. Allarme lanciato dopo la fuga dei rapinatori. Indagini in corso.