Rischiano di andare a fuoco Non lasciate questi oggetti in auto quando fa caldo

(Di giovedì 18 luglio 2024) Sono giorni roventi in tutta Italia, isole maggiori comprese. L’afa è la grande protagonista di luglio 2024, da Nord a Sud. Ingiorni, in molte regioni, tra cui Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Sicilia, alle nove del mattino il termometro aveva già superato i 30°C. Anche al nordafoso e temperature percepite più alte a causa della forte umidità. Proprio a causa delalcuninon devono essere lasciati inperché si rischia di innescare un vero e proprio incendio. Con queste temperature lepossono diventare veri e propri forni e non solo per uomini, donne, bambini ed animali che viaggiano a bordo. In una rapida e pratica guida, ecco alcuniche non vanno lasciati inanche per evitare che si possano deteriorate.