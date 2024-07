Pnrr riunione della cabina di regia tecnica De Pierro | Settori consapevoli dell’importanza tempi rispettati

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 18 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl vicesindaco delegato al Coordinamento del programma degli interventi sulFrancesco Deha presieduto, nel pomeriggio, unadi, istituita dal Segretario generale, per il monitoraggio e la verifica dell’attuazione dei progetti finanziati con le risorse di Next Generation Eu. Nel corso, incentrata sui principali aspetti tecnici e gestionali riguardanti l’affidamento e/o l’esecuzione delle opere, sono stati approfonditi i dossier elaborati dai responsabili dei diversie approfonditi aspetti specifici riguardanti singole opere. Per snellire la mole d’adempimenti burocratici e gestionali, è stata prevista la possibilità di istituire un gruppo di lavoro che permetta la velocizzazione deidi comunicazione e d’inserimentodocumentazione sulle piattaforme telematiche dedicate.