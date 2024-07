Maltrattò paziente paralizzato La Procura chiede 5 anni e 8 mesi per l’amministratrice della clinica

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 18 luglio 2024) Un calvario lungo, quello denunciato da un giovane libico tetraplegico,dal collo in giù dall’età di 22per un colpo d’arma da fuoco al collo ricevuto a Tripoli. L’uomo, trentatreenne, ha portato in tribunale per maltrattamentistruttura ospedaliera privata che lo ospitava: le vessazioni sarebbero avvenute tra fine 2013 e marzo 2018, quando lui venne trasferito in altra struttura. Quattroe mezzo di urla, insulti e privazionilibertà, racconta lui. E ieri l’altro, in aula, il pm Andrea De Feis ha chiesto per l’imputata – una donna oggi ottantenne di origini calabresi, difesa dall’avvocato Matteo Casalini – una condanna a cinquee otto