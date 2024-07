La Roma va all' assalto per Soulé | c' è l' offerta ufficiale ora palla alla Juventus

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 18 luglio 2024) Dopo un lento avvicinamento laha sferrato il primo colpo pesante nell'. Forte dell'accordo con l'agente dell'argentino, da Trigoria è partita anche la prima: sul piatto sono stati messi 20 milioni più 5 di bonus molto semplici da raggiungere. La proposta concretizza lunghe settimane di lavoro sul giocatore, che era stato già cercato prima dell'inizio dell'estate per cautelarsi nel caso in cui qualcuno avesse mostrato l'intenzione di pagare la clausola di Dybala (in questo momento non si registra alcuna preoccupazione sul caso). In seguito ai tentennamenti di Chiesa laè quindi tornata su, ricevendo l'importante apertura dal classe 2003, fortemente desideroso di trasferirsi nella Capitale per iniziare una nuova avventura di alto livello dopo l'esperienza in prestito al Frosinone.