Covid nuova ondata prevista in autunno Ricciardi | Massima attenzione

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 18 luglio 2024) Nel corso di questa estate si sta tornando a parlare di. Ossia della patologia respiratoria che come italiani speravamo di non dover più affrontare dopo la cessazione del carattere pandemico della malattia portata dal virus Sars-CoV-2. I contagi sono in crescita e si deve affrontare una, ennesima, variante. Con l’avvicinarsi dell’(non è così lontano come sembra) cresce la preoccupazione per una, più pesante,della malattia. Walter, noto esperto di sanità pubblica e consulente del Ministero della Salute, ha rilasciato dichiarazioni riguardo al possibile incremento dei contagi nei prossimi mesi. L’allarme diDurante una conferenza stampa, i 17 luglio,ha dichiarato: “Siamo di fronte a una situazione che richiede. Le previsioni indicano un aumento significativo dei casi di-19 a partire dall’“.