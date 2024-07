Versilia rapinavano orologi di lusso pedinando le vittime | banda di tre giovani in carcere

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Forte dei Marmi, 17 luglio 2024 – Rapine di particolare violenza, con leseguite e poi percoe per strappare dal polso l’o di valore. Una tattica, quella adottata dalla, che aveva fruttato colpi per 400mila euro. Ora sono tutti e tre in, dopo lunghe e meticolose indagini dei carabinieri del comando di Forte dei Marmi. Si tratta di tre uomini tutti sotto i trent’anni. Colpivano in località turistiche blasonate sul litorale versiliese, tra Forte dei Marmi e Marina di Pietrasanta, spingendosi fino a Santa Margherita Ligure. Si tratta di persone di nazionalità marocchina senza fissa dimora in Italia. Ad aprile un primo membro del gruppo era stato arrestato, un ventunenne. Ora sono stati raggiunti all’estero gli altri due componenti. Il primo a Gassin in Francia ed il secondo nella provincia di Salamanca, in Spagna.