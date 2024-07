Planet Smart City e Palladium vendono complesso in Texas

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024)Usa (la società diItaly che, dal 1992, opera negli Stati Uniti) hanno perfezionato il contratto di vendita a un investitore istituzionale statunitense di unresidenziale di 324 unità destinate alla locazione situato a Little Elm (Dallas,). Il, costruito dalle due società in partnership paritetica, è stato il primo progetto diaffordable housing (le abitazioni intelligenti a prezzi accessibili) realizzato negli Stati Uniti secondo il modello diche integra soluzioni innovative in quattro aree: ambiente; pianificazione e architettura; sistemi tecnologici; inclusione sociale. Sono una trentina lesolution previste dal modello.