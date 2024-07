Palinsesti Mediaset 2024 2025 tutte le novità della stagione

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Poche e chiare. LeprossimaTV hanno aperto la presentazione deialla Serata con la Stampa, tenutasi ieri sera a Cologno Monzese. Ad annunciarle l’AD Pier Silvio Berlusconi. Eccole riassunte rete per rete. Ledi Canale 5 Il Volo E’ stato rinnovato un accordo biennale con Il Volo per 3 prime serate nella primavera del, tre prime serate nella primavera del 2026 e un concerto di Natale che si aggiunge a quello già contrattualizzato del. La Talpa Edizione senza studio, La Talpa 4 verrà condotta da Diletta Leotta e sarà prima streammata suInfinity e poi trasmessa su Canale 5 (non è stato ancora deciso il lasso di tempo intercorrente tra lo streaming e la messa in onda ma si parla di 3 giorni). Unica eccezione la finale che verrà prima trasmessa su Canale 5 e poi streammata su Infinity.