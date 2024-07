Lobo potrebbe esordire nel DCU in Supergirl | Woman of Tomorrow

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di mercoledì 17 luglio 2024)nel DCU inofSembra sempre più probabile che, Main Man, faccia il suo debutto nel DCU inof. Una voce recente affermava che i DC Studios fossero interessati a coinvolgere Jason Momoa per un ruolo non rivelato nel film, portando alla speculazione chefarà la sua apparizione. Ora, MTTSH riferisce che l’Ultimo Czarniano avrà effettivamente un ruolo da svolgere nel progetto. Anche se tutto ciò sembra indicare che Momoa si vestirà dainof, vale la pena tenere presente che non abbiamo ancora la conferma ufficiale che questo sia il personaggio a cui si riferiva la star di Aquaman quando ha indicato di che stava progettando di lasciarsi alle spalle il Re di Atlantide e fare il salto nel DCU.