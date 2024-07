DAZN lancia la stagione 2024 2025 | le parole del CEO Shay Segev

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 17 luglio 2024) E’ andata in scena la presentazione della nuovadell’OTT, a San Siro. Le indicazioni importanti sono arrivate da, Ceo diGroup, intervenuto a Milano. “L’Italia è un Paese centrale nella strategia di. Grazie a risultati solidi sta dando un contributo fondamentale alla crescita globale del Gruppo: i nostri investimenti non si fermeranno”. “Oggi siamo riconosciuti come i leader nella digitalizzazione dell’intrattenimento sportivo, a dimostrarlo sono le numerose partnership di lungo periodo con le leghe nazionali – ha aggiunto – un asset fondamentale per l’espansione dia livello globale”.