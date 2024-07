Carlos Alcaraz afferma con sportività | Jannik Sinner merita di essere il n 1 del mondo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 17 luglio 2024), campione in campo e di. Il funambolo di Murcia è stato protagonista di due mesi straordinari nel massimo circuito internazionale del tennis, riuscendo a compiere una vera e propria impresa: fare la doppietta Roland Garros-Wimbledon nello stesso anno. Un riscontro che, considerati i suoi 21 anni, nessuno era stato di concretizzare con tale precocità. Per questo, vista la rilevanza di questezioni, l’iberico puòriconosciuto come il riferimento assoluto del tennis mondiale. Una considerazione non però rappresentata dalla classifica, che attualmente sorride a. Il pusterese, eliminato nei quarti di finale a Wimbledon, non è riuscito a tenere il passo anche per via di un problema di salute a precedere la partita contro il russo Daniil Medvedev.