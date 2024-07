Nel Marvel Cinematic Universe ci sarà spazio anche per Hulkling?

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di martedì 16 luglio 2024) Ilè alla ricerca della strada giusta per tornare a prosperare come una volta, a tal proposito l’introduzione di nuovi personaggi potrebbe aiutare. Con Deadpool & Wolverine oramai in rampa di lancio (uscirà al cinema il 26 luglio), iStudios potrebbero aver messo gli occhi su nuovi personaggi dei fumetti amati dai fan, ed alcune voci sembrerebbero portare a/ Teddy Altman. A lanciare il rumour, perché è di questo che al momento si tratta, è stato My Time To Shine Hello, il cui “scoop” sembrerebbe spingersioltre. In pratica, il famoso insider ha riferito che iStudios avrebbero puntato l’attenzione sul noto personaggio, accostandolo tra l’altro all’attore Kit Connor.