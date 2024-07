Due Agosto ritorna Piantedosi E il corteo cambierà percorso

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 16 luglio 2024) Il ministro dell’Interno, Matteo, rappresenterà ancora una volta il governo alla cerimonia in ricordo delle vittime alla strage di Bologna, il prossimo 2. Si tratta, appunto, di un ritorno: il titolare del Viminale fu sotto le Due torri già il 2dell’anno scorso e da alcuni giorni è confermato il bis. "Conosce bene Bologna, conosce l’associazione, sa chi siamo Bene così", ha dichiarato Paolo Bolognesi, presidente dell’associazione dei familiari della strage. Questo è un anno particolare: uno dei temi della prossima ricorrenza sarà la modifica della legge 206 che prevede risarcimenti e indennizzi alle vittime e che "non funziona bene", ha ripetuto Bolognesi. In Parlamento ci sono più proposte di modifica, alcune per estendere il raggio d’azione della legge alle vittime della violenza politica (su cui lo stesso Bolognesi ha suggerito alcune modifiche), altre che ...