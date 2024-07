Novak Djokovic pensa ai prossimi obiettivi | Olimpiadi e US Open ma per battere Alcaraz e Sinner devo elevare il mio tennis

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 15 luglio 2024)è pronto per una nuova sfida. Nettamente sconfitto ieri nella Finale di Wimbledon da Carlos, il campione nativo di Belgradoaieventi nel suo programma. In cima alla lista ci sono ledi Parigi e gli US. Ha ancora stimoli e voglia di far bene il serbo e l’ha ribadito in maniera piuttosto chiara in conferenza stampa ieri. “I Giochi Olimpici e gli USsono i due grandiper il resto dell’anno e spero di poter dare il massimo lì. Essere in grado di raggiungere la Finale a Wimbledon è una grande iniezione di fiducia, ma sento anche che ora non sono al livello per un confronto con i migliori al mondo attualmente, ovvero Jannik e Carlos“, ha dichiarato Nole con grande sincerità. “Per avere la possibilità di batterli nelle fasi finali degli Slam o alle, dovrò giocare molto meglio di quanto ho fatto qui a Londra.