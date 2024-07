Montecatini il futuro delle Terme È conto alla rovescia per l’esito dell’asta

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 15 luglio 2024), 15 luglio 2024 – Ildella città si gioca in poco più di ventiquattrore. E’ in programma, domani, martedì 16 luglio, la procedura di gara per la vendita dei beni strategici, con offerte minime, non ribassabili di oltre 42 milioni di euro. Sì tratta dell’ex Istituto Grocco,Excelsior, La Salute, Leopoldine, Redi, Regina, Tamerici, Tettuccio,Torretta, Bibite Gratuite, edicola in viale Verdi, le ex latrine Fortuna, i due negozi in viale Verdi e in viale Grocco, le Nuove serre, l’area verde dove sorge il parco giochiland, le serre calde Torretta e del complesso ex lavanderia. A questi edifici, vanno aggiunti i diritti di piena proprietà su vari appezzamenti di terreno di natura collinare per una superficie complessiva di 48mila metri quadrati, con sorgenti, opere di captazione e vari manufatti adibiti a cisterne di raccolta e condutture.