Lo smottamento giunto al bis Già riaperte strada e ferrovia

(Di lunedì 15 luglio 2024) LIERNA (Lecco) Il via libera alla circolazione, siale cheria, è arrivato ieri alle 14.30, quando la provinciale 72 è ritornata alla normalità. I collegamenti erano rimasti bloccati venerdì notte, in seguito al graveche si era staccato venerdì notte in conseguenza del maltempo, e che aveva ragil tratto tra Lierna e Fiumelatte di Varenna. Un punto delicato, sopra la galleria, che già lo scorso anno era stato coinvolto da un accadimento franoso del tutto simile, come avevano notato i vigili del fuoco appena arrivati in posto. Immediatamente erano stati predisposti i percorsi alternativi, sia grazie alle Navigazione Laghi, che ha attivato corse straordinarie verso Varenna e Bellano, che con una deviazione del trafficole lungo la Statale 36.