’Le Palestre Essenziale’ è la regina di coppa Il torneo ’Delta del Caprio’ ha la sua vincitrice

(Di lunedì 15 luglio 2024)essenziale 5 albergo la pineta 2ESSENZIALE: Pagani, Bongi Matteo, Barbieri, Pasquotti, Lecchini, Bertoli, Clementi, Domenichelli, Cardellini, Tozzi, Bertolini. ALBERGO RISTORANTE LA PINETA: Magnani, Giromini Fabio, Bondi Emanuele, Manassero, Borghetti, Angelotti Alessandro, Fregosi Andrea, Lisi, Musetti, Fiasella, Pizuti, Fontana. Marcatori: Bondi, Musetti, Bertolini (2), Bongi, Pasquotti, Lecchini. SCORCETOLI – Sorprendendo tutti, il "settebello" de leEssenziale vince la nona edizione del‘Delta del Caprio". La kermesse calcistica, magistralmente organizzata dalla Polisportiva Valcaprio diretta da Emanuele Gussoni ha finito per richiamare sul "Cantiere" una straordinaria cornice di pubblico. I ‘Palestrati’ (premiati da Emanuele Gussoni), nella bellissima, giocata a ritmi altissimi, hanno rimandato battuto i ‘ristoratori’ della Pineta che avevano chiuso la prima frazione in vantaggio (0-1), poi surclassati nella ripresa per cinque reti a due.