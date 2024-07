Quanti soldi guadagna Carlos Alcaraz con la vittoria a Wimbledon? Montepremi milionario E Djokovic…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 14 luglio 2024)ha vinto2024, sconfiggendo il serbo Novak Djokovic in tre set nell’atto conclusivo andato in scena sull’erba londinese. Il fuoriclasse spagnolo ha tramortito l’ex numero 1 del mondo, imponendosi con il netto punteggio di 6-2, 6-2, 7-6(4): primi due set dominati, poi il balcanico ha provato a rientrare nel terzo parziale ma l’iberico è riuscito a imporsi di forza nel tie-break.ha difeso il titolo conquistato dodici mesi fa e ha firmato una splendida doppietta con il Roland Garros vinto qualche settimana fa sulla terra rossa di Parigi, mettendo le mani sul quarto Slam della sua giovanissima carriera. Si tratta di un risultato davvero mirabile per lo spagnolo, che resta numero 3 del mondo alle spalle del nostro Jannik Sinner e Djokovic, lanciandosi con grande ottimismo verso le Olimpiadi di Parigi 2024.