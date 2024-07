Lavorava all’infopoint dell’aeroporto di Helsinki ora ha vinto Wimbledon a 35 anni | l’incredibile storia di Harri Heliovaara

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 14 luglio 2024) Nel 2013 aveva abbandonato la sua passione più grande per un’infiammazione cronica alla schiena. Quindi, la scelta di tornare sui libri per conseguire la laurea: una vita universitaria scandita dal lavoro all’aeroporto dicome infopoint nell’area del check-in. Poi, il rimedio medico che gli ha stravolto (nuovamente) la vita. Undicidopo, il tennita finlandese, oggi 35enne, hala finale del doppio maschile ainsieme al britco Henry Patten. Un pianto liberatorio ha commosso il Campo Centrale del Grande Slam: un abbraccio lunghissimo tra i due, consapevoli di aver scritto lain pochissimo tempo. Una coppia inedita “Non mi era venuto in mente in anticipo di prenotare un appartamento fino al lunedì dopo la gara” aveva scrittosul suo blog.