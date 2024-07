Gagliardi per la Sansovino Il Foiano si tiene Adami

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 14 luglio 2024) La Castiglionese ha trovato l’accordo con Nicola Falomi. Il centravanti castiglionese con trascorsi anche con Arezzo, Montevarchi, Sangio e non solo, sarà ancora un calciatore viola. Intanto il, che ha registrato l’addio di Berneschi che è tornato a Castiglion Fiorentino, ha ufficializzato la conferma di Cristiano. Il bomber amaranto resta quindi anonostante l’interesse di vari club,anche di categoria superiore. Una pedina importante quindi per il nuovo allenatore Stefano Argilli. Scendendo in Promozione lasta completado la propria rivoluzione. Dopo l’arrivo di Louis Jerome Dieme e quello di Michel Cruciani, la società del presidente Alessandro Iacomoni ha raggiunto l’intesa con Matteo Orpelli, difensore classe 2002 con trascorsi a livello di settore giovanile con Genoa, Pistoiese, Carpi e che nell’ultima stagione era al Figline in serie D.